Вот как прозвучал "Карабах шикестеси" для воинов-освободителей в Шуше (ВИДЕО)

На первом почти за 30 лет концерте на Джыдыр дюзю (Чыдырская равнина) у Шуши, который был проведен для азербайджанских военнослужащих, в том числе был исполнен и гимн Карабаха - "Карабах шикестеси".

Видеозаписями, на которых исполняется эта песня, с восторгом делятся пользователи социальных сетей.

В течение 30 лет "Карабах шикестеси" звучала по всему Азербайджану, призывая освободить захваченные земли.