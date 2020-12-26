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Вот как прозвучал "Карабах шикестеси" для воинов-освободителей в Шуше (ВИДЕО)

Вот как прозвучал &quot;Карабах шикестеси&quot; для воинов-освободителей в Шуше (ВИДЕО)

На первом почти за 30 лет концерте на Джыдыр дюзю (Чыдырская равнина) у Шуши, который был проведен для азербайджанских военнослужащих, в том числе был исполнен и гимн Карабаха - "Карабах шикестеси".

Видеозаписями, на которых исполняется эта песня, с восторгом делятся пользователи социальных сетей.

В течение 30 лет "Карабах шикестеси" звучала по всему Азербайджану, призывая освободить захваченные земли.

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Вестник Кавказа

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