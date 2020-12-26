Исторические хроники: Николай II прибывает на автомобиле во Львов

6 августа 1914 года Австро-Венгрия объявила войну Российской империи. Галич-Львовская операция в центре фронта началась быстрым наступлением русских войск. Австро-венгерская армия вынуждена была отступить. Русская армия взяла Львов и Галич. Победа вызвала ликование в России. Захват Галиции воспринимался как возвращение отторгнутой части исторической Руси.

Первые четыре месяца 1915 года на фронте царило затишье. В Ставке ожидали, что вскоре удастся прорваться с Карпатских гор на Венгерскую равнину, откуда откроется дорога на Вену, а значит к победе. Этому предполагавшемуся наступлению предшествовала поездка во Львов и Перемышль императора Николая II. Она была уже седьмой по счету поездкой в действующую армию, но, вероятно, самая опасной из них: ведь предстояло посетить недавно завоеванные города, в которых наверняка оставались люди, враждебные русскому царю.

"Мне хотелось солдат ободрить, поддержать, внести в их сердца хоть немного радости. Кто мог подумать, что через два года, на смену этим безгласным, покорным людям, этим “жертвам”, которые так безропотно шли на смерть, – придут бунтовщики! Какая в них была красота смирения, кротости, молчаливой готовности на подвиг! В заутреню я христосовался с солдатами и христосованье затянулось так долго, что генерал-губернатор, пригласивший меня к себе разговляться, счел невозможным дольше заставлять ждать своих гостей и предложил приступить к разговенью", - писал Николай II.

Император Николай II принимает рапорт военного генерал-губернатора Галиции графа Бобринского у автомобиля по приезде во Львов. В автомобиле: Верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич (справа), начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал от инфантерии Янушкевич, крайний слева – дворцовый комендант Воейков. Дата съемки: 09.04.1915 года.