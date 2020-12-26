Глава крымского правительства заболел COVID-19

Глава правительства Республики Крым Юрий Гоцанюк заболел коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам чиновника, он сдает тесты на COVID-19 регулярно, и один из них оказался положительным.

"В соответствии с рекомендациями врачей, нахожусь на самоизоляции до полного выздоровления. Также принял решение в этот период уйти в отпуск", - добавил Гоцанюк.

Он добавил, что продолжает работать в удаленном формате, постоянно поддерживает связь с главой республики Сергеем Аксеновым, своими заместителями и коллегами.