Британские ученые назвали семь самых редких признаков коронавируса

Исследователи Королевского колледжа Лондона назвали неочевидные признаки заражения COVID-19: на них жалуются пользователи приложения COVID Symptom Study. Об этом пишет Daily Express.

В перечень вошли головная боль и слабость - это наиболее редкие признаки болезни. Кроме того, в списке упомянуты боль в горле, потеря аппетита, затрудненное дыхание, делирий и сыпь. В ряде случаях коронавирус проявляется лишь в виде последних двух симптомов.

Самые распространенные симптомы заболевания - затяжной кашель, повышенная температура тела, а также потеря вкуса и обоняния - ее даже можно использовать для самодиагностики.

"Основываясь на нашем анализе, мы считаем, что люди, у которых есть какие-либо подозрительные симптомы, должны самоизолироваться и пройти тестирование, даже если у них нет "классической" триады", - призывают эксперты.