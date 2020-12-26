Танцы в Шуше: до и после освобождения от армянской оккупации (ВИДЕО)

Пользователи социальных сетей сравнили два танца, исполненных в одном и том же месте - на знаменитой Джыдыр дюзю (Чыдырская равнина) возле Шуши - с разницей в полтора года.

Первым в ролике показан пьяный танец, который премьер-министр Армении Никол Пашинян исполнил 9 мая 2019 года, отмечая 27-летие со дня оккупации Шуши.

Затем на видео идет запись народного танца яллы, в котором кружатся азербайджанские военные с флагами АР. Он был исполнен в рамках первого концерта, полное видео которого сегодня опубликовала СГБ Азербайджана.