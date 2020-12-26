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Вот что умеет азербайджанский спецназ (ВИДЕО)

Вот что умеет азербайджанский спецназ (ВИДЕО)

В азербайджанском сегменте социальных сетей распространяется видеозапись, в которой показано, на что способны азербайджанские спецназовцы.

Действие ролика происходит в казарме. Один военный стоит на стуле и держит на вытянутой вверх руке какой-то предмет. Второй боец, стоя на полу, в прыжке, ногой с разворота сбивает этот предмет, который находится на расстоянии более чем 2 м от пола.

Видео вызвало восторженные отклики пользователей.

Напомним, многие освободители азербайджанского города Шуша - профессиональные спортсмены.

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Вестник Кавказа

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