Азербайджанские военные провели боевые стрельбы в суровых условиях (ФОТО, ВИДЕО)

Азербайджанские военные подразделения провели боевые стрельбы, соответствующее сообщение опубликовано на сайте Минобороны АР.

"В соответствии с планом боевой подготовки на 2020 год, утвержденным министром обороны, практические занятия по боевой подготовке военнослужащих проводятся в суровых метеоусловиях и в различных рельефах местности", - сказано в нем.

Перед началом стрельб руководители учебных участков ознакомили личный состав, участвующий в практических занятиях, с правилами безопасности, условиями стрельбы и прочими требованиями.

Военнослужащие наносят удары из стрелкового оружия по целям условного противника, а также совершают другие практические задачи.