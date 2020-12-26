Российско-армянский молодежный форум прошел в Ереване

В Российско-армянском университете в Ереване 23 декабря прошел VI армяно-российский молодежный форум "Новые возможности молодежи: перспективы устойчивого развития". Соответствующее видео было опубликовано на канале РАУ в YouTube.

Мероприятие впервые состоялось в режиме видео конференции в связи с пандемией коронавируса.

Организаторами форума выступили Минобразования, науки, культуры и спорта Армении, Миннауки и высшего образования РФ, совместно с Российским центром науки и культуры в Ереване, Российско-армянским университетом и Российско-армянским союзом молодежи.