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Ситуация в Карабахе

Армянское общество разрывается между страхом и угрозами (ВИДЕО)

Армянское общество разрывается между страхом и угрозами (ВИДЕО)

Несмотря на размещение в регионе российского миротворческого контингента, а в самой Армении - военной базы РФ, армянские чиновники не могут прекратить панику и продолжают выдвигать лишенные здравого смысла инициативы, от сбора "партизанских отрядов" до разрешения на стрелковое оружие для жителей приграничных областей, - являющиеся по сути угрозами.

Подробное видео о таких проявлениях страха армянского общества перед азербайджанской армией опубликовал YouTube-канал Caliber.

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