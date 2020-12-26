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Мать шехида у его могилы в Баку: "Тебе не холодно, сынок?" (ВИДЕО)

Мать шехида у его могилы в Баку: &quot;Тебе не холодно, сынок?&quot; (ВИДЕО)

Мать шехида Вугара Наджафова, погибшего за освобождение азербайджанских земель от армянской оккупации и похороненного на Аллее шехидов в Баку, навещает могилу своего сына, чтобы ему не было одиноко. Такая видеозапись распространяется в социальных сетях.

В комментарии к ней говорится, что в Баку впервые за эту зиму пошел снег, и мать погибшего капитана Вугара Наджафова в такой холодный день не смогла оставить своего ребенка одного. Она пришла на 2-ю Аллею почета, где было предано земле его тело, и, плача у могилы сына, спрашивала, не холодно ли ему.

В ролике видны длинные ряды могил шехидов, с венками, цветами и азербайджанскими флагами на них. Все, кто похоронен там, отправились освобождать Карабах от оккупантов - и попали в вечность.

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Вестник Кавказа

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