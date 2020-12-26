Зимние штормовые предупреждения объявлены в шести регионах Казахстана

Синоптики объявили штормовое предупреждение на завтра в шести регионах Казахстана.

В Западно-Казахстанской области местами будет туман, низовая метель и гололед, скорость ветра (южного) достигнет 15-20 м/с.

Жителей Уральска ждет туман, низовая метель и гололед, также южный ветер с порывами до 15-20 м/с, высока вероятность шторма - 85-90%.

В Туркестанской области и Шымкенте синоптики обещают туман и гололед, пишет Sputnik Казахстан.

Карагандинскую область испытает на прочность сильный мороз - до 35 градусов ниже нуля, вероятность шторма составляет 70-75%.

Население Мангистауской области предупреждают о юго-восточном ветре, скорость которого местами будет достигать 15-20 м/с.

В Актюбинской области завтра будет туман, днем на северо-западе области начнется низовая метель. Будет дуть юго-восточный, южный ветер, с порывами (днем) 18 м/с. Вероятность шторма - 90-95%.

Жителей Костанайской области предупреждают о тумане и низовой метели, а также южном ветре, со скоростью днем местами 15-20 м/с. Вероятность шторма достигает 90-95%.