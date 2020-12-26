Фракция Пашиняна собирает внеочередное заседание армянского парламента
Национальное собрание Армении соберется на внеочередное заседание в понедельник 28 декабря. Соответствующее решение принял Совет НС.
Как сообщает News.am, заседание проводится по инициативе фракции правящего блока "Мой шаг". Оно стартует в 11.00 (10.00 мск).
Напомним, накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что созывает политические консультации с участием оппозиции по проведению в 2021 году внеочередных парламентских выборов.
Вестник Кавказа
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