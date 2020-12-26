Фракция Пашиняна собирает внеочередное заседание армянского парламента

Национальное собрание Армении соберется на внеочередное заседание в понедельник 28 декабря. Соответствующее решение принял Совет НС.

Как сообщает News.am, заседание проводится по инициативе фракции правящего блока "Мой шаг". Оно стартует в 11.00 (10.00 мск).

Напомним, накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что созывает политические консультации с участием оппозиции по проведению в 2021 году внеочередных парламентских выборов.