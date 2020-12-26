Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев совершил визит в Москву

Азербайджанская делегация во главе с вице-премьером Шахином Мустафаевым накануне совершила визит в Россию. Об этом сообщает собкор "Вестника Кавказа".

Во время визита азербайджанская сторона встретилась с делегацией, возглавляемой российским вице-премьером Алексеем Оверчуком, на встрече рассматривались текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в экономике и торговле, в областях автотранспорта, энергетики и инфраструктуры.

В ходе встречи, в которой принимали участие руководителии представители профильных госструктур, Шахин Мустафаев обратил внимание, что главы обеих стран придают особое значение развитию отношений, которые находятся на стратегическом уровне и успешно развиваются во всех сферах, включая экономику и торговлю.

Стороны обсудили вопросы торгового сотрудничества, подробно обменялись мнениями по текущей динамике взаимной торговли и возможностям роста, включая экспорт азербайджанской сельхозпродукции. Участники встречи коснулись также текущих проектов в области взаимного инвестирования, указали, что объем взаимных инвестиций превысил $6 млрд.

Российские и азербайджанские чиновники подчеркнули, что сотрудничество в области транспорта находится на высоком уровне, наблюдается его динамичное развитие, за 10 месяцев 2020 года произошел рост грузопотока на 18% по международному транспортному коридору Север-Юг. Делегации обсудили новые возможности в сфере транспорта и транзита, сотрудничество в сфере энергетики, отметили результаты работы по реализации проекта по соединению азербайджано-ирано-российских энергосистем.

Участники встречи также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.