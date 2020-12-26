Американские ученые объяснили, чем опасен картофель

Слишком большое количество картофеля в рационе увеличивает риск повышения артериального давления, сообщает Express со ссылкой на американских ученых.

Если не злоупотреблять этим корнеплодом, то он снабдит организм витаминами, минералами, пищевыми волокнами и антиоксидантами. Безопасной можно считать "дозу" 200-300 г картофеля два раза в неделю.

У людей, употребляющих четыре и более порции картофеля в неделю, риск гипертонии возрастает на 11%. Почему это происходит, пока не установлено, но эксперты считают, что дело в высокой гликемической нагрузке корнеплода.

Бороться с гипертонией можно с помощью вареной (в кожуре) свеклы или свекольного сока.