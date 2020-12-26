Суд в Баку заочно арестовал 14 армянских граждан, обвиняемых в военных преступлениях

Суд в Баку принял решение о заочном заключении под стражу еще 14 армянских военнослужащих, которые обвиняются в совершении военных преступлений против азербайджанского государства.

Гарегин Халуджьян, Руслан Пекливанян, Армен Мартоян, Сипан Мурадян, Ардас Оксузян, Галуст Трапизонян, Тонаян Давид Самвелович, Гаро Карапетян, Эдуар Саакян, Виктор Александров, Александр Анахасян, Андрей Аксузян, Сейран Коджаманян обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 114 (наемничество), 120 (умышленное убийство), 186 (умышленные уничтожение или повреждение имущества), 218 (организация преступного сообщества), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и 318 (незаконное пересечение государственной границы АР) Уголовного кодекса Азербайджана.

В Насиминский районный суд было подано ходатайство об аресте этих лиц. Суд удовлетворил его и заочно заключил обвиняемых под стражу.