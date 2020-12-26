Древние расписные кирпичи вернулись в Иран из Швейцарии (ФОТО)

Кирпичи, созданные около 2800 года до н.э., благодаря усилиям властей были возвращены в Иран из Швейцарии. Об этом пишет ИРНА.

Как заявил глава Департамента культурного наследия, ремесел и туризма города Букан (Западный Азербайджан), после завершения строительства музея в этом городе 49 древних кирпичей с холмов Калайчи, недавно возвращенных в страну из Швейцарии, войдут в его экспозицию. Сейчас они хранятся в Национальном музее в Тегеране.

"49 глазурованных кирпичей, которые незаконно были вывезены из страны в начале Исламской революции, были возвращены в Иран из Европы после нескольких лет работы", - пояснил источник.

Он уточнил, что кирпичи, датируемые 2800 годом до нашей эры, были вывезены из ИРИ контрабандой.

Чиновник отметил, что на кирпичи нанесены изображения мифических существ - птицы с человеческой головой, козла с человеческой головой и другие.