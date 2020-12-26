Почему армянская оппозиция обречена на провал

Спустя полтора месяца демонстраций на улицах Еревана, так называемое армянское оппозиционное движение сходит на нет. Но пока демонстранты продолжают выступать за скорейший уход Никола Пашиняна с поста премьер-министра, настаивая на денонсации заявления по Карабаху, прекратившего тридцатилетнюю историю оккупации международно признанной территории Азербайджана.

Новоявленный лидер протестного движения, бывший первый премьер Армении Вазген Манукян анонсировал столкновения между "настоящими патриотами" Армении и сторонниками Пашиняна. Между тем армянская общественность перестала реагировать на призывы уличных патриотов, обращая внимание на тривиальность тезисов лидеров протестного движения.

Проблема современной Армении заключается в том, у нее никогда не было прогрессивного правительства, которое бы реализовало национальные и наднациональные проекты в отрыве от традиционного представления об армянской исключительности. Правительства 1990-х, администрации периода правления карабахского клана, "революционное" правительство Пашиняна – все они делали акцент на реализацию программ, ориентированных на внутренний армянский ресурс с привлечением средств диаспоры. Проблемы Армении (инфляция, эмиграция, экономическая блокада и.т.д.) ни для кого не были секретом. Тем не менее программное решение хотя бы одной из хронических проблем республики всегда выносилось за скобки той или иной политической повестки. Вот и сейчас, когда республике предстоит восстанавливать оборонный ресурс, экономику, преодолевать кризис ментального восприятия итогов второй карабахской войны, "патриоты" Армении не предлагают внятных программ по преодолению последствий войны.

Суть требований так называемой оппозиции сводится к трем призывам: изгнать Пашиняна, сорвать выполнение заявления по прекращению огня, заморозить процессы демаркации армяно-азербайджанской границы. Аргументация оппозиции прозаична и направлена на аккумуляцию страха и паники в обществе. Общественность изо дня в день пугают отторжением территории Армении, убеждают в необходимости денонсировать мирное соглашение, что по факту означает возобновление военных действий. При этом никто не готов брать на себя ответственность в случае возобновления кровопролития.

Существует два тезиса, о которых "спасители" Армении в лице Вазгена Манукяна, члена АРФ "Дашнакцутюн" Гегама Манукяна и бывшего главы СНБ Артура Ванецяна стараются вовсе не упоминать.

Первый заключается в том, что с изгнанием или осуждением Никола Пашиняна, уничтожением его как политика проблема изоляции Армении не решиться, а ее экономика так и останется блокадной даже с открытыми границами, если армянский политический истеблишмент не перестанет смотреть на региональную политику сквозь призму расовой или культурной несовместимости.

Второй тезис подразумевает, что возвращение к оккупационной политике невозможно. У идеологов армянского реваншизма нет реальных сторонников, а подписанное заявление и те обязательства, которые взяла на себя Армения при посредничестве миротворческой миссии России в Карабахе, исключают повторную оккупацию территорий Азербайджана.

Безусловно, власть в Армении сменится хотя бы потому, что общество пожелает как можно скорее забыть ужас войны и не видеть всех тех, кто ответственен за трагедию, которая коснулась тысяч семей по всей Армении. Однако армянское общество не видит себя частью политической борьбы и не надеется, что к нему прислушается кто-то из нынешних лидеров оппозиции. От смены так называемых пораженцев на тех, кто на словах рвется в бой, ничего существенного не произойдет. Активизация "спасителей" Армении - искусственный политтехнологический процесс. Кредит доверия у новоявленных оппозиционеров недостаточный для консолидации общества, не говоря уж о диаспоре.