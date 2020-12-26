СГБ Азербайджана показала первый концерт на Джыдыр дюзю в освобожденной Шуше (ВИДЕО)

Служба государственной безопасности Азербайджана опубликовала видеозапись концертной программы, проведенной в освобожденной Шуше. Ролик размещен на официальном YouTube-канале ведомства.

В подписи к нему говорится, что мероприятие было организовано Культурным центром СГБ АР для военнослужащих, впервые за почти 30 лет несущих службу в освобожденном городе Шуша на знаменитой Джыжыр дюзю (Чыдырской равнине).

Ранее в социальных сетях публиковались отрывки этого концерта, полностью мероприятие длится около часа.

На концерте был исполнен и гимн Карабаха - "Карабах шикестеси". В течение 30 лет эта мелодия звучала по всему Азербайджану, призывая освободить захваченные земли.