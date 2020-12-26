Глава ВОЗ пообещал помочь Грузии с вакциной от коронавируса

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус будет содействовать максимально быстрой передаче Грузии вакцины от COVID-19, такое обещание он дал в ходе телефонного разговора с премьер-министром республики Георгием Гахария, рассказали в пресс-службе грузинского правительства.

"Генеральный директор ВОЗ заявил, что организация готова поддержать Грузию в вопросе вакцины от коронавируса, чтобы страна как можно скорее получила первые дозы", - цитирует сообщение Кабмина ТАСС.

Гахария рассказал Гебрейесусу о текущей эпидемической ситуации в стране и обратил внимание на роль гостиниц, отданных под клиники, а также указал на важность интенсивного тестирования для скорейшего обнаружения новых зараженных и их последующей изоляции.

Премьер заверил, что Грузия продолжит вести тесное сотрудничество с ВОЗ как в борьбе с распространением коронавируса, так и в области реформирования здравоохранения.