Ушел из жизни легендарный советский разведчик
Официальный представитель Службы внешней разведки России Сергей Иванов сообщил сегодня об уходе из жизни знаменитого советского разведчика Джорджа Блейка.
"Сегодня не стало легендарного разведчика, полковника СВР России в отставке Джорджа Блейка. Он искренне любил нашу страну, восхищался подвигом народа в Великой Отечественной войне", - приводит его слова ТАСС.
Блейку было 98 лет.
Напомним, что Джордж Блейк, работавший в британской разведке MI-6, в 50-х перешел на сторону СССР и работал как двойной, порой как тройной агент. В 1959 году он был раскрыт и приговорен к 42 годам тюрьмы. В 1965 году бежал из-под стражи и через Бельгию добрался до ГДР, откуда приехал в СССР.
Вестник Кавказа
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