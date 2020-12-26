Что осталось от села Периоглулар за 27 лет оккупации (ВИДЕО)
Минобороны Азербайджана опубликовало сегодня видео из освобожденного от оккупационных сил ВС Армении села Периоглулар Агдамского района АР.
На видео представлены руины жилых домов, из которых за 27 с лишним лет оккупации были вынесены все вещи, захватчики оставили от зданий, где прежде жило местное население, одни лишь голые стены, разрушенные в ходе боевых действий в начале 90-х годов.
Напомним, Агдамский район был освобожден 20 ноября 2020 года, в соответствии с трехсторонним Заявлением России, Азербайджана и Армении, завершившим Карабахскую войну капитуляцией армянских оккупантов. Покидая район, захватчики постарались увезти с собой как можно больше имущества и уничтожить остальное.
Вестник Кавказа
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