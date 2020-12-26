В России появилась прививка от коронавируса для лиц старше 60 лет
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" признана Минздравом безопасной для граждан старше 60 лет. Об этом сегодня рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Таким образом, уточнил Мурашко в выступлении на "Россия 24", было внесено изменение в инструкцию "Спутник V", позволяющее прививать пожилых граждан этой вакциной.
В итоге теперь получить прививку от коронавируса смогут все россияне возрастом от 18 лет и старше. Безопасность вакцинации для граждан старше 60 лет гарантирована, подчеркнул Михаил Мурашко.
Вестник Кавказа
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