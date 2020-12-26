Оппозиция Армении начала отказываться от парламентских выборов

Первой партией, выступившей против легитимной сменой власти в Армении путем парламентских выборов, стала националистическая сила АРФ "Дашнакцутюн" – ее официальные представитель Ишхан Сагателян написал сегодня в Facebook, что законный путь отставки премьера Никола Пашиняна для дашнакской партии неприемлем. Так он отреагировал на заявление Пашиняна о проведении парламентских выборов в следующем году.

К записи он приложил видео с недавнего митинга, где Сагателян подчеркивает, что Пашинян наверняка пойдет на организацию внеочередных выборов, дабы победить на них. "Этот вариант неприемлем. Есть один путь — отстранить от власти предателя, после чего армянскому народу будет предоставлена возможность проведения свободных, справедливых, прозрачных и конкурентных выборов", - сказал он.

Таким образом, "Дашнакцутюн" настаивает, что сначала должна состояться отставка легитимного главы государства, и только после этого, без правительства, может быть организована процедура выборов, хотя Сагателян и не стал уточнять, кто в таком случае, в отсутствие законных госструктур, будет их организовывать.

Напомним, ранее о планах Никола Пашиняна провести досрочные парламентские выборы в конце марта 2021 года "Вестнику Кавказа" рассказала представитель оппозиционной партии "Процветающая Армения" Наира Зограбян.