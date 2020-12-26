Декабрьский азан в освобожденной Шуше (ВИДЕО)

В сети сегодня был опубликован профессиональный видеоклип исполнения азана с минарета знаменитой мечети Гевхар Ага в сердце азербайджанской культуры – освобожденном от армянской оккупации городе Шуша.

В двухминутном видеоролике под звуки азана демонстрируются виды на освобожденную Шушу в том виде, в котором она существует сейчас – в город постепенно возвращается жизнь, однако массовый переезд местного населения еще невозможен, так как не закончены работы по разминированию города.

Однако самое главное сделано – 8 ноября Шуша была полностью освобождена героическими и профессиональными усилиями азербайджанских воинов от оккупационных сил ВС Армении. И сегодня азан звучит в городе совершенно свободно и с уверенностью в мирном будущем Шуши и всего Азербайджана.