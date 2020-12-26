В России заразились коронавирусом 3 млн человек

Согласно данным Оперштаба, за прошедшие сутки в России было выявлено еще 29258 случаев заражения коронавирусом, таким образом на сегодняшний день в стране зафиксировано 3021964 заразившихся Covid-19. Эти 3 млн человек соответствуют 2% населения РФ, то есть 1 россиянин из 50 уже переболел, погиб или болеет этой инфекцией сейчас.

Общая смертность на данный момент составляет 54226 человек, или 1,8%. Выздоровело за все время 2426439 человек, или 80,3%. На данный момент борются с коронавирусом 541299 зарегистрированных пациентов.

По-прежнему больше всего заболевших выявлено в Москве – за сутки 7480 человек. В Санкт-Петербурге 3755 человек, в Подмосковье 1615 человек. Свыше 300 заболевших за сутки найдено в Нижегородской области, Псковской области, Свердловской области, Воронежской области, Ростовской области, Карелии, Архангельской области, Вологодской области, Хабаровском крае, Крыму, Пермском крае, Красноярском крае, Челябинской области и Самарской области.

На Кавказе первое место по числу суточных случаев заражения удерживает Ставропольский край – 246. В Дагестане их 158, в Чеченской области – 145, в Кабардино-Балкарии – 103, в Карачаево-Черкесии – 93, в Адыгее – 92, в Северной Осетии – 88, в Ингушетии – 87.