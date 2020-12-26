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Ситуация в Карабахе

В Дагестане нашли ИГИЛ

В Дагестане нашли ИГИЛ

Как сообщили сегодня в ФСБ, в Махачкале была обнаружена "спящая ячейка" запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Спецоперация по обезвреживанию боевиков была проведена накануне.

Как пишет ТАСС, боевики были застигнуты за подготовкой террористического акта, всего были задержаны четверо членов ИГИЛ.

По данным ФСБ, они намеревались взорвать бомбу возле одного из отделений полиции в Махачкале и напасть с оружием на полицейских.

В тайнике террористов силовики нашли как холодное, так и огнестрельное оружие, бомбу и множество боеприпасов. Установлено, что боевики переписывались с куратором из-за рубежа.

Также в ФСБ отметили, что оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, возможно, что ячейка была раскрыта и задержана не полностью.

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Вестник Кавказа

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