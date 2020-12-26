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Ситуация в Карабахе

Что делала полиция Армении на фронтах Второй Карабахской войны?

Что делала полиция Армении на фронтах Второй Карабахской войны?

Сегодня был опубликован список из 65 имен полицейских Армении, погибших за оккупации земли Азербайджана в ходе Второй Карабахской войны. В отчете армянской полиции отмечается, что всего из Армении на удержание захваченных территорий было направлено 3 тыс полицейских, из них ранеными признаны около 170.

Сообщается, что полицейские присутствовали на поле боя в Кельбаджарском, Лачинском и Джебраильском районах Азербайджана, большинство погибших приходится на битву за дорогу к Шуше.

Список разделен на две части: работавшие до Второй Карабахской войны на территории Армении и на оккупированных территориях Азербайджана. Среди первых большинство погибших – рядовые и младшие офицеры, из старшего офицерского состава всего двое – лейтенант и полковник.

При этом среди полицейских-оккупантов картина обратная, большинство погибших – это офицеры: трое старших лейтенантов, трое капитанов, девять майоров, подполковник и полковник.

Еще шестеро полицейских Армении – старшина, младший лейтенант, два подполковника, полковник и еще один человек, чья должность и имя не названы, объявлены пропавшими без вести на фронтах войны в Азербайджане.

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