Что делала полиция Армении на фронтах Второй Карабахской войны?

Сегодня был опубликован список из 65 имен полицейских Армении, погибших за оккупации земли Азербайджана в ходе Второй Карабахской войны. В отчете армянской полиции отмечается, что всего из Армении на удержание захваченных территорий было направлено 3 тыс полицейских, из них ранеными признаны около 170.

Сообщается, что полицейские присутствовали на поле боя в Кельбаджарском, Лачинском и Джебраильском районах Азербайджана, большинство погибших приходится на битву за дорогу к Шуше.

Список разделен на две части: работавшие до Второй Карабахской войны на территории Армении и на оккупированных территориях Азербайджана. Среди первых большинство погибших – рядовые и младшие офицеры, из старшего офицерского состава всего двое – лейтенант и полковник.

При этом среди полицейских-оккупантов картина обратная, большинство погибших – это офицеры: трое старших лейтенантов, трое капитанов, девять майоров, подполковник и полковник.

Еще шестеро полицейских Армении – старшина, младший лейтенант, два подполковника, полковник и еще один человек, чья должность и имя не названы, объявлены пропавшими без вести на фронтах войны в Азербайджане.