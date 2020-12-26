Британский штамм коронавируса оказался быстрее и смертельнее китайского

Британские ученые из Центра матмоделирования эпидемий Лондонской школы гигиены и тропической медицины объявил итоги экстренного исследования нового штамма коронавируса, распространяющегося сейчас в Великобритании. Согласно их данным, он распространяется намного активнее и приводит к большей смертности, чем изначальный штамм Covid-19, образовавшийся в Китае.

Математический анализ показал, что британский штамм передается на 56% легче. Хотя само по себе заражение им не протекает тяжелее, чем заражение обычным Covid-19, однако именно скорость передачи делает его более смертельным.

"Прогнозируется, что в 2021 году количество госпитализаций и смертей от COVID-19 достигнет более высоких уровней, чем наблюдалось в 2020 году, даже если будут сохранены региональные многоуровневые ограничения, введенные до 19 декабря", - обратили внимание британские ученые.

Напомним, ранее британский премьер-министр Борис Джонсон заявлял, что местный штамм коронавируса может быть заразен на 70% больше китайского. Сейчас он преобладает в Лондоне, в Уэльсе и на юго-восточном побережье Англии. Более 70 государств, включая Россию, прекратили авиасообщение с Великобританией.

ВОЗ утверждает, что британский штамм образовался еще в сентябре, и сейчас он распространился на Австралию, Данию и Нидерланды.