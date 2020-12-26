В Берлине произошла стрельба, возможен теракт

Сегодня утром в Берлине, в районе Кройцберг неизвестные открыли стрельбу по прохожим, на данный момент известно о четверых раненых.

Открытых данных пока мало. Газета Bild только сообщает, что полиция осмотрела район, где велась стрельба, в том числе с вертолета, однако были ли найдены какие-либо улики, не сообщается.

Трое раненых лежали около штаб-квартиры Социал-демократической партии, четвертого достали из ближайшего канала.

Полиция, несмотря на остроту ситуации, никак ее не комментирует. Версия теракта не опровергается, но и не подтверждается официальными представителями берлинских правоохранителей.