К чему привела "визовая война" США с Россией

Посольство России в США подвело сегодня итоги нескольких лет "визовой войны", навязанной Москве Вашингтоном, отметив, что сейчас ситуация зашла в тупик. "Еще раз хотели бы напомнить, что ответственность за "тупик" полностью лежит на американской стороне", - сказано в записи на странице российской дипмиссии в Facebook.

Российские дипломаты напомнили, что усложнение визовых процедур начала именно американская сторона, навязав РФ "практику персональных визовых разменов", пояснив, что речь идет о выдаче виз для сотрудников российского посольства и консульств в США только после того, как аналогичное число виз в Россию получат американские дипломаты.

Обращение российского посольства к общественности стало ответом на вчерашнюю статью в The Washington Post, где со ссылкой на Госдепартамент было заявлено, что "визовая война" была развязана и поддерживается Россией. "Содержащаяся в статье информация не соответствует реальному положению вещей", - обратили внимание сотрудники дипмиссии в Вашингтоне.

"Никаких отказов в оформлении виз дипломатам и другим специалистам представительств США не было. У нас здесь нет каких-либо преимуществ. Действуем строго на основе принципа взаимности. Количество выдаваемых нами виз американским чиновникам соответствует количеству виз, полученных российскими сотрудниками в США", - пояснили российские дипломаты в соцсети.

Также они отметили, что Россия регулярно предлагает США нормализовать консульско-визовые отношения и ожидает, когда на запрос будет дан положительный ответ. "Мяч на американской стороне", - подчеркнули в посольстве РФ.

Напомним, что в статье The Washington Post повествовалось о том, как высокоранговые посольские работники США вынуждены сами убирать снег в посольстве в Москве и дезинфицировать помещения, так как в дипмиссии осталось слишком мало людей из-за невыдачи виз для работы в России. Та же "визовая война" якобы вынудила США закрыть генконсульство во Владивостоке и приостановить работу представительства в Екатеринбурге.

Между тем экс-посол США в России Майкл Макфол в этой же статье опроверг связь между "визовой войной" и закрытием генконсульств. "Россия нас не выгоняет. Мы в одностороннем порядке решаем, что не хотим там находиться. Это огромная ошибка. Надеюсь, Байден все изменит", - заключил он.