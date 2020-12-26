На Кубани появится один из крупнейших виноградников в России

Винный холдинг "Ариант", расположенный в Краснодарском крае, увеличит площадь виноградников с 8 тыс до 10 тыс га.

"В 2021 году запланировано посадить около 700 га. Общая площадь виноградников агрофирмы сегодня составляет 8 133 тыс. га. В планах группы компаний "Ариант" в течение нескольких лет увеличить площадь до 10 тыс га, это будет один из крупнейших в России виноградников", - рассказал главный консультант по виноградарству агрофирмы "Южная", входящей в холдинг, Максим Грюнер, пишет ТАСС.

В 2020 году компания высадила 335 га. Всего на Кубани было заложено за год более 1,5 тыс га молодых виноградников.

"При этом площадь виноградников в сравнении с прошлым годом увеличилась на 0,2 тыс га", - добавил замглавы региона Андрей Коробка.

На Кубани расположены самые большие площади виноградников в России, около 27 тыс га.