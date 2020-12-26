"Тоску" с Анной Нетребко покажут в кино

Любители оперы в Москве смогут увидеть на большом экране спектакль, которым открылся сезон 2019-2020 года в миланском театре Ла Скала. Прошлый сезон стартовал там 7 декабря оперой "Тоска" Джакомо Пуччини. Заглавную партию в спектакле, который постановил Давиде Ливерморе, исполнила Анна Нетребко. В партии Каварадосси выступил Франческо Мели, а в партии Скарпиа - Лука Сальси.

За дирижерский пульт встал маэстро Риккардо Шайи.

Эту постановку покажут в Концертном зале "Филармония-2" 27 декабря в 15:00.