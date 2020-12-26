Ципи Ливни: "Религиозная терпимость в Азербайджане стала источником вдохновения для многих стран”

San Diego Jewish World в материале Religious Freedom and Azerbaijan’s Victory in Nagorno-Karabakh выступает против попыток навешивать на конфликт вокруг нагорного Карабаха ярлык межрелигиозной войны. Утверждения о религиозной войне в Нагорном Карабахе игнорируют статус Азербайджана как пионера в развитии отношений мусульман с еврейской общиной и Израилем, и, согласно Gallup, одной из самых светских стран мира, пишет издание.

В апреле этого года преподобный Джонни Мур, комиссар Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF), выступил с критикой содержащейся в отчете USCIRF за 2020 год рекомендации о включении Азербайджана в ”Специальный список наблюдения” Государственного департамента для нарушителей религиозных свобод. Мур отметил, что Азербайджан ”является страной, где суннитские и шиитские священнослужители, евангелические и русские православные христиане молятся вместе и где процветающие еврейские общины живут в атмосфере полной свободы и безопасностью в почти полностью исламской стране”.

Пастор из Южной Калифорнии добавил: ”Перед Азербайджаном стояла задача вписать свободу вероисповедания в постсоветские правовые рамки, и в этом страна достигла гораздо большего, чем любой из его соседей”.

В течение трех десятилетий независимости Азербайджан ”продемонстрировал миру свою приверженность делу восстановления многоконфессионального наследия”. ”Армянский собор в Баку, пострадавший в результате хаоса 1990 года, был полностью восстановлен, в нем сейчас находится библиотека, содержащая около 5 000 ценных армянских рукописей, - написал советник президента Азербайджана по внешней политике Хикмет Гаджиев в статье для The Washington Times. - Глава Армянской церкви был желанным гостем в соборе. Новый католический собор был возведен на земле, подаренной правительством, и открыт папой Римским. Были восстановлены и вновь открыты старые синагоги, построены новые еврейские школы”.

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов заявил на этой неделе, что Азербайджан ”намерен реинтегрировать граждан армянского происхождения, проживающих в Нагорном Карабахе, в социально-экономическое пространство страны”.

В 2017 году в Азербайджане прошла ежегодная гонка Гран-"Формулы-1" накануне Ураза-байрама, праздника, знаменующего окончание священного для ислама месяца Рамадан. Такое совпадение религиозных и светских праздников стало убедительным свидетельством того, что в Азербайджане живут мусульмане, которые отдают предпочтение религиозной свободе. Азербайджан был первой парламентской республикой, созданной в мусульманском мире. В 1991 году страна восстановила независимость после распада Советского Союза. Всего через год Азербайджан и Израиль образовали союз, который некоторые называют ”невероятным альянсом” между мусульманами и евреями.

Отношения между Азербайджаном и Израилем продолжают процветать в экономической и культурной сферах, а также в сфере безопасности и служат предшественником стремительной нормализации отношений между Израилем и арабскими странами. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время своего визита в Азербайджан в 2016 году назвал израильско-азербайджанские связи ”примером, который мы можем показать миру”. Бывший министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни, поздравляя президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения, отметила его умелое руководство страной, а азербайджанскую религиозную терпимость ”источником вдохновения для многих”.