Грузия переходит на новый стандарт подсчета безработицы

Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" переходит на новый стандарт подсчета уровня безработицы. Ранее ведомство считало безработных по стандарту, разработанному Международной организацией труда в 1982 году.

Согласно новым стандартам, методология предполагает переквалификацию раздела самозанятых. В частности, самозанятыми больше не будут считать людей, работающих в своем хозяйстве, которые производят больше половины продукции для личного потребления. Теперь они будут считаться или безработными или вне рабочей силы, пишет Sputnik Грузия.

28 декабря "Сакстат" опубликует обновленные данные по безработице по новому стандарту, а также обновит статистику с 2010 года.