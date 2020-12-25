На левом берегу Нур-Султана построят Дворец школьников

В Нур-Султане построят еще один Дворец школьников, он будет расположен на левобережье столицы Казахстана. С такой просьбой выступили сами горожане, сообщила пресс-служба акимата Нур-Султана.

Учебное заведение планируют возвести возле здания транспортной компании City Transportation Systems. Площадь земельного участка - около 3 га, площадь здания - 10 тыс кв м.

На первом этаже оборудуют спортзалы, конференц-зал, административную зону и буфет. На втором этаже разместятся выставочные залы, художественные, фото- и видеомастерские, залы для занятий театральным искусством, студии звукозаписи и террасы для отдыха, а на третьем - мини-обсерватория, научный музей, залы робототехники, мастерские, библиотека, пишет Sputnik Грузия.

Новый Дворец школьников сможет принимать для обучения более 2 тыс детей ежедневно.