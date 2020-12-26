Назван новый соперник Геннадия Головкина
Казахстанский боксер GGG Боксер Геннадий Головкин может провести бой в мае 2021 года против мексиканца Хайме Мунгиа, бой планируется приурочить к празднику "Синко де Майо", который отмечается в Мексике 5 мая.
Ранее сопромоутер мексиканца Эрик Гомес выражал открытую заинтересованность в таком бое, в то же время сторона Головкина пока никак не прокомментировала эту информацию, сообщает сайт boxingnews24.com.
Ранее сообщалось, что 19 декабря Головкин одержал победу техническим нокаутом над боксером из Польши Камилом Шереметом.
Вестник Кавказа
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