Дон будут посещать миллионы туристов

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что регион будет стремиться к увеличению потока туристов.

По его словам, в год планируется принимать до 4 млн гостей.

"Туристический потенциал Ростовской области может очевидно расти с хорошей динамикой. Наш потенциальный ориентир, к которому нужно стремиться - это, примерно, от 3,5 до 4 млн человек в год", - сказал он в эфире "Россия 24". В настоящее время, по словам Голубева в область приезжает около 1,6 млн туристов.

Губернатор также обратил внимание на то, что в Ростовской области для этого будет развиваться туристическая и бизнес-индустрия, а также бизнес-гостеприимство.