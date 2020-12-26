Открытые спортплощадки заработали в сельских школах Ингушетии

Открытые спортивные площадки были открыты в восьми школах Ингушетии. Площадки делятся на несколько зон: футбольную, волейбольную и баскетбольной. В пресс-службе республики отметили, что при их создании учитывались все требования к спортивному оборудованию.

Сообщается, что площадки появились в школах как равнинных, так и предгорных сел республики: Алкун, Долаково, Галашки, Сурхахи, Али-Юрт, Верхние Ачалуки, Нижние Ачалуки и Кантышево.

По словам министра образования и науки республики Эсет Боковой, организация спортивных площадок способствует созданию полноценных условий для занятий физической культурой и пропаганде здорового образа жизни.