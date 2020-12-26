Онищенко: зимой обязательно нужно принимать поливитамины

Пить витамины в осенне-зимний период нужно всем, напомнил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

"Витамины нужно принимать в зимний, осенний периоды всегда. Конечно, лучше поливитамины. <…> Каждый поливитаминный комплекс нужно принимать с соответствии с теми конкретными рекомендациями, которые там написаны. <...> Это нужно делать всегда, в осенний и зимний периоды особенно", - заявил Онищенко в ходе брифинга на тему "Новогодний COVID-19: как пережить праздники?".

Также он попросил россиян воздержаться от переедания и чрезмерного употребления алкоголя на Новый год.