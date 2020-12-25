Дети военнослужащих-срочников будут получать социальное пособие в Азербайджане, соответствующие поправки в закон "О социальных пособиях" были приняты сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент) в первом чтении.

В документе речь идет о предоставлении социальных пособий детям военнослужащих, находящихся на срочной действительной военной службе.

Если призывники увольняются с действительной военной службы либо уходят из жизни, выплата такого пособия будет прекращаться.

В случае окончательного принятия закона, он вступит в силу 1 января следующего года.