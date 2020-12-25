Турция вводит карантин для туристов из трех стран

Турция ввела десятидневный карантин для туристов, посещавших в течение последних десяти дней Великобританию, Данию и ЮАР. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Она заявила, что по новым правилам, введенным Минздравом страны, если въезжающий турист в течение 10 дней до поездки в Турцию посещал Великобританию, Данию или Южную Африку, то он обязан пройти 10-дневный карантин, который можно будет прервать, сдав ПЦР-тест на седьмой день изоляции.

"Вряд ли это затронет многих российских туристов, но требование такое вводится", — приводит слова Ломидзе "Интерфакс".

Напомним, что министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа объявил, что все пассажиры, прибывающие в Турцию с 28 декабря, должны иметь отрицательный тест на COVID-19.