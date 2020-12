Турция хочет составить конкуренцию Китаю

Прогнозируемое резкое сокращение торговли между США и Китаем в следующие два года в сочетании с мерами по диверсификации цепочек поставок может сделать Турцию наряду с Вьетнамом, Мексикой, Тайванем и Польшей в конкурентом в плане снижения зависимости от КНР, пишет Eurasia Review в материале Turkey Gambles In Bid To Rival China As A Key Supply Chain Node.

Исследование, проведенное Boston Consulting Group от имени Турецко-американского делового совета (TAIK), предполагает, что у Турции, расположенной на пересечении Европы и Азии, есть все предпосылки для того, чтобы выйти победителем при условии инвестирования в цифровые технологии, электронику и оборудование. TAIK -филиалом Совета по внешнеэкономическим связям Турции (DEIK), старейшей и крупнейшей бизнес-ассоциации страны.

Исследование определяет Африку как один из регионов, где американские и турецкие компании могут получить дополнительные активы. В последние годы Турция значительно расширила свое дипломатическое, политическое, военное и экономическое присутствие в Африке.

Занимающий серьезные позиции в Африке Китай может стать доминирующим игроком, особенно в Египте и других странах, которым грозит экономический крах.

Исследование, опубликованное за несколько недель до вступления в должность избранного президента США Джо Байдена, похоже, призвано подчеркнуть стратегическое значение Турции в то время, когда отношения страны с США и Европейским союзом напряженные.

США недавно наложили на Турцию санкции за приобретение российской системы противоракетной обороны С-400, а ЕС ввел ограничения в ответ на вызывающие споры бурения турецких газовых скважин в Восточном Средиземноморье.

Повышение значимости для глобальных торговых потоков послужит различным целям Турции: стимулированию экономики, находящейся под угрозой из-за пандемии, глобального экономического спада и структурных проблем, а также получению выгоды от недавних геополитических побед, достигнутых благодаря военному вмешательству в Ливии, поддержке Азербайджана этой осенью в войне на Кавказе и возможностей собственных вооружений, в частности, беспилотников.

Чтобы стать ключевым альтернативным узлом цепочки поставок, Турция стремится улучшить свой имидж силы за счет сближения с двумя другими ключевыми региональными игроками, Саудовской Аравией и Израилем, и оказывая давление на Иран.

Наконец, превращение в главную альтернативу контролируемым Китаем цепочкам поставок способствует стремлению Турции использовать возможность на фоне ослабления регионального участия США занять собственное место в мире, в котором баланс сил меняется в результате соперничества крупных держав.

Растущий раскол между Соединенными Штатами и Китаем создает значительные возможности для геополитического сотрудничества. И Турция, и Соединенные Штаты выигрывают экономически.

Согласно исследованию, товарооборот между США и Китаем упадет до $200 млрд в следующие два года, и Турция может значительно повысить свою значимость для мировой экономики, задействовав промышленную базу для реализации недостаточно используемого потенциала данных, программных услуг и технологических стартапов, а также инвестируя в производство современной электроники и оборудования в таких областях, как умные города, интернет вещей и автоматизацию.

Вьетнам, Тайвань и Мексика, на сегодняшний день оказались более активными, чем Турция в использовании возникающих возможностей. По данным отчета, в этом году три страны увеличили свой сектор электроники, автомобилестроения и сельского хозяйства на 11%.

Mercury Public Affairs распространил исследование среди политиков и лиц, формирующих общественное мнение США, в попытке изменить восприятие Вашингтоном Турции.

DEIK, турецкая бизнес-ассоциация, вместе с TAIK на прошлой неделе организовала веб-семинар, чтобы подчеркнуть вклад передовых турецких сотрудников, а также союзников Турции в борьбу с COVID-19.

Среди участников семинара были Сине Актен, вице-президент Турецко-американской медицинской ассоциации, Эсам Омейш, хирург из Вирджинии и президент Ливийско-американского альянса, который выступает за поддерживаемое Турцией Правительство национального согласия в Ливии, и Самиа Пирача, президент Вашингтонского отделения Ассоциации врачей, пакистанка, проживающая в Северной Америке.

TAIK, поддерживаемая Эрдоганом, начала кампанию по новому позиционированию Турции в июне с вебинара под названием ”Время союзникам быть союзниками: турецко-американская глобальная цепочка поставок”, на котором выступил влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм, близкий союзник уходящего президента Дональда Трампа.

Грэм признал важность Турции, отметив, что в дальнейшем отношения Турции с Соединенными Штатами, вероятно, будут основаны на экономической интеграции через соглашение о свободной торговле.

По его прогнозам, Африка станет ”призом XXI века”, и выразил надежду, что Соединенные Штаты и их союзники, а не Китай, станут поставщиком инфраструктуры и технологий для континента.

Грэм, однако, предупредил, что приобретение Турцией С-400, связанная с этим отмена продажи современных американских истребителей F-35 и военное вмешательство Турции в северной Сирии могут стать препятствием для достижения страны своей цели - стать ключевым узлом в реконфигурированных цепочках поставок США.

”Потенциал наших отношений безграничен, но мы должны преодолеть трения. Мы не можем задействовать все свои ресурсы, пока мы не решим проблему С-400/F-35 и не найдем более устойчивого разрешения кризиса в Сирии. Чем раньше мы сможем решить эти две проблемы, тем больше вероятность, что все задумки воплотятся в реальность. Нам необходимы меры укрепления доверия”, - сказал Грэм.

Между тем, конкуренты Турции в цепочке поставок, похоже, получили фору, даже несмотря на то, что Соединенные Штаты недавно назвали Вьетнам валютным манипулятором.

Назвав разногласия с США и ЕС ”искусственными повестками дня”, турецкий президент на этой неделе заявил членам парламента своей Партии справедливости и развития, что ”Турция сталкивается с двойными стандартами как в отношении Восточного Средиземноморья, так и в отношении С-400. Мы хотим открыть новую страницу с ЕС и США в новом году”.

Эрдоган, по всей видимости, рассчитывает, что администрация Байдена сделает приоритетом сокращение зависимости от Китая, проводя политику, которая, по словам специалиста по международному праву Аарона Л. Фридберга, ”по крайней мере частично изолирована от повседневного политического давления”. Но ставка может оказаться рискованной.