Ханкендинцы сорвали новогоднюю елку жены Пашиняна

Сторонники оккупации Карабаха, проживающие в азербайджанском городе Ханкенди, добились отмены детского новогоднего праздника, который собиралась проводить жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян.

На территории одной из гостиниц уже были установлены елка и палатки. Недовольные этим фактом ханкендинцы попросили организаторов и т. н. "руководство" городских сепаратистов демонтировать их, что и было сделано, пишет News.am.

Вскоре стало известно, что мероприятие организует фонд "Мой шаг", созданный Анной Акопян. Об этом, в частности, сообщил "официальный" фотограф фейкового режима т.н. "НКР", созданного Ереваном на захваченных территориях Азербайджана, Давид Каграманян.

Он также резко осудил само намерение супруги Пашиняна приехать на оккупированные земли Азербайджана. Каграманян добавил, что не одинок в своем убеждении: его мнение по этому вопросу разделяют многие ханкендинцы, отметил он.