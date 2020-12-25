Ильхам Алиев: победа в Карабахской войне была бы невозможна без освобождения Шуши

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе поездки в освобожденный от армянской оккупации Губадлы рассказал о значении освобождения Шуши для исхода Карабахской войны.

"Без освобождения города Шуша война не могла быть остановлена", - подчеркнул он.

Президент напомнил, что оккупанты полагали: после взятия южной части Лачинского района ВС Азербайджана пойдут на Шушу с той стороны, а также в направлении поселка Гырмызы Базар Ходжавендского района. Зная об этом, армия Азербайджана пошла к Шуше другим путем, подойдя к городу оттуда, откуда ее не ожидали.

"По сей день они не могут поверить в то, как наши отважные солдаты и офицеры, преодолев эти горы, ущелья, леса, приблизились к Шуше и освободили ее от оккупации… Подойдя к Шуше, мы освободили несколько сел, в том числе Сыгнаг, Чанахчи и Дашалты", - отметил глава государства.

Он обратил внимание на "огромное значение" Губадлинской операции: именно после освобождения Губадлы (25 октября) была деоккупирована Шуша (8 ноября), и тогда Армения была вынуждена капитулировать.