"Женское лидерство" обсудила молодежь на форуме в Москве

Международный молодежный форум "Женское лидерство: роль в общественно-политической жизни" состоялся в Москве с 21 по 23 декабря. Такое сообщение распространил один из организаторов - Информационно-аналитический центр по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве при МГУ имени М. В. Ломоносова (ИАЦ МГУ)|Ia-centr.ru

Форум послужил диалоговой площадкой, на которой обсуждалась роль и положение женщины в современном мире, а именно "Женщина в политике", "Женщина в СМИ" и "Женщина в науке". В программу форума вошли круглые столы, панельные дискуссии, лекции и мастер-классы. Мероприятия проводились в онлайн- и офлайн-формате. В нем участвовали студенты и аспиранты, преподаватели и научные сотрудники вузов, молодые специалисты, лидеры и руководители проектов молодежных общественных организаций, российские и зарубежные журналисты, интересующиеся гендерной проблематикой.

Организаторами мероприятия выступили также Миннауки и высшего образования РФ, "МИРЭА – Российский технологический университет", Ассоциация общественных объединений "Национальный Совет молодежных и детских объединений России" и Женская лига журналистов и блогеров.

По итогам Международного молодежного форума его участники приняли резолюцию, куда участники мероприятия внесли свои предложения, обозначили ключевые векторы будущего глобального сотрудничества женщин всего мира, создали основу для реализации перспективных идей и будущих совместных проектов.