Министерство экологии Азербайджана занимается озеленением

Леса освобожденных районов Азербайджана оккупанты использовали в качестве материала для мебельных фабрик, об этом в эфире передачи "Время эксперта" рассказал начальник Государственной службы экологической безопасности при министерстве экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде.

Он отметил, что существует необходимость в долгосрочных работах на освобожденных территориях, и министерство уже приступило к оценочным работам.

"Сейчас, наряду с соответствующими оценочными работами, осуществляется посадка платана и дуба. Другими словами, восстановительный процесс на освобожденных территориях продвигается, и в ближайшее будущее будут приняты широкомасштабные меры", - приводит слова Ализаде Trend.