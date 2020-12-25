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Ситуация в Карабахе

Министерство экологии Азербайджана занимается озеленением

Министерство экологии Азербайджана занимается озеленением

Леса освобожденных районов Азербайджана оккупанты использовали в качестве материала для мебельных фабрик, об этом в эфире передачи "Время эксперта" рассказал начальник Государственной службы экологической безопасности при министерстве экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде.

Он отметил, что существует необходимость в долгосрочных работах на освобожденных территориях, и министерство уже приступило к оценочным работам.

"Сейчас, наряду с соответствующими оценочными работами, осуществляется посадка платана и дуба. Другими словами, восстановительный процесс на освобожденных территориях продвигается, и в ближайшее будущее будут приняты широкомасштабные меры", - приводит слова Ализаде Trend.

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Вестник Кавказа

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