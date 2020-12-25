Грузия будет развивать оборонно-промышленный комплекс

Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о планах задействовать три новых оборонных предприятия вместе со странами партнерами в 2021 году.

Он отметил, что для получения знаний и опыта начались переговоры с Израилем, Чехией и Польшей.

"Развитие военного производства является для нас одним из главных приоритетов. В новом году будут предприняты действенные шаги для завершения уже начатых проектов и для осуществления новых", - приводит слова Гарибашвили "Спутник-Грузия".

Военное производство в Грузии сконцентрировано на базе военного научно-технического центра "Дельта", основанный в 2010 году. Он объединил шесть научно-исследовательских институтов и Тбилисский авиационный завод. Находится в ведении Минобороны Грузии.