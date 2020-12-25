Парламент единогласно одобрил стремление Грузии в НАТО и ЕС

Грузинский парламент сегодня единогласно проголосовал за проект резолюции о стремлении страны вступить в Евросоюз и НАТО. Трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.

"Безальтернативным приоритетом внешней политики Грузии является членство в Организации Североатлантического договора. Трансатлантическое единство является важнейшим условием укрепления мировой безопасности", - цитирует документ ТАСС.

Еще одним "безальтернативным приоритетом" Тбилиси резолюция называет полноправное членство Грузии в ЕС.

Напомним, в октябре исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заверил, что в 2024 году страна подаст заявку на полноправное членство в Евросоюзе. Его слова стали ключевым предвыборным обещанием "Мечты".