Парламент единогласно одобрил стремление Грузии в НАТО и ЕС
Грузинский парламент сегодня единогласно проголосовал за проект резолюции о стремлении страны вступить в Евросоюз и НАТО. Трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.
"Безальтернативным приоритетом внешней политики Грузии является членство в Организации Североатлантического договора. Трансатлантическое единство является важнейшим условием укрепления мировой безопасности", - цитирует документ ТАСС.
Еще одним "безальтернативным приоритетом" Тбилиси резолюция называет полноправное членство Грузии в ЕС.
Напомним, в октябре исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заверил, что в 2024 году страна подаст заявку на полноправное членство в Евросоюзе. Его слова стали ключевым предвыборным обещанием "Мечты".
Вестник Кавказа
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