2021 год в Дагестане объявлен годом образования ДАССР

Новый год в Дагестане объявлен годом 100-летия со дня основания Дагестанской АССР. Соответствующий указ подписал врио главы республики Сергей Меликов.

Он заявил, что данное решение принято для сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодежи.

В республике в 2021 году запланированы торжественные, культурно-массовые, спортивные мероприятия, выставки, фестивали, форумы, посвященные 100-летию образования ДАССР, сообщает РИА Дагестан.

Ранее Меликов отмечал, что это событие стало переломным для Дагестана и его народов, которые самостоятельно и осознанно сделали выбор в пользу государственного единства с Россией.