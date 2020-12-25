Грузинский оппозиционер отказалась от зарплаты депутата

Элене Хоштария, депутат от оппозиционной партии "Европейская Грузия", члены которой ранее отказались от мандатов, возвратила переведенную ей зарплату. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

По ее словам, она сделала это в знак протеста.

"Парламент игнорирует, что нас нет, и зачислил зарплату. Как круто они придумали. За считанные секунды они получили все обратно", - цитирует пост Хоштария Sputnik Грузия.

К нему политик прикрепила скриншоты, подтверждающие факт транзакции.

Напомним, зарплата депутата грузинского парламента составляет 4624 лари (порядка $1,4 тыс).